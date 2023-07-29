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خبير عن ترشيح هرم خوفو ضمن الأكثر شهرة في العالم: الأضخم على مدار 3800 سنة

كتب:

أبانوب رجائي
11:08 ص | السبت 29 يوليو 2023
هرم خوفو

هرم خوفو

علق الخبير الأثري مجدي شاكر، عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على ترشيح موقع «ذا ترافل» الكندي الهرم الأكبر «خوفو» ضمن الأكثر شهرة في العالم، باعتباره الأكبر على وجه الأرض بـ481 قدمَا، واعتبره الموقع الكندي تحفة معمارية مذهلة.

عدد أهرامات مصر

وقال «شاكر»: «من المعروف إن مصر بها 138 هرم ولكن يظل اسم مصر مرتبط باسم أهرامات الجيزة مثلما يجري النيل في عدة دول غير مصر ولكن عندنا نذكر النيل نذكر مصر ولذلك ارتبط الهرم والنيل باسم مصر ويظل ذلك إلى أبد الدهر».

سياحة الأهرامات

وأضاف الخبير الأثري: «أهرامات مصر يوجد بها أهرامات كثيرة ولكن الهرم الأكبر حير علماء الفلك والهندسة وكل أنواع العلوم حتى الآن، فيظل الهرم الأكبر معجزة فلكية هندسية، وهو أضخم مبنى على مدار 3800 عام، ومكون من 48 طابقًا، ونتمنى أن يكون لدينا نوعًا جديدًا من السياحة يسمى سياحة الأهرامات وأن الرحلات تزور كل الأهرامات المتواجدة في مصر».

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بقلم أبانوب رجائي