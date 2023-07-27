«إكسترا نيوز»: «البادل» أول بطولة دولية تقام في مدينة العلمين

قالت شروق وجدي موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إلى مدينة العلمين الجديدة، إن اليوم مليء بالفعاليات في مهرجان العلمين وخاصة منطقة الممشى السياحي المخصصة للعب البادل وتعتبر أول بطولة دولية بالمدينة.

عدة دول عالمية مشاركة برياضة البادل

وأضافت خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، بمدينة العلمين، من أكثر الدول البارزة في لعبة البادل، إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، كما يوجد لاعبون مصريون ومنهم، «يوسف حسام وجورج ركيم وعمر مخلوف وأحمد علاء وليلى النمر وسلمى صيام» الذين يمثلون المنتخب المصري بلعبة البادل.

تابعت المراسلة بأن الأجواء حماسية بشدة واللعب مستمر وبرغم درجات الحرارة المرتفعة فالجو في العلمين الجديدة رائع وممتاز وستستمر البطولة لمدة 3 أيام.