رفع 33 ألف طن مخلفات صلبة وأتربة من شوارع السنبلاوين بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة في نطاق المدينة ورفع كافة المخلفات الصلبة والردم الآمن لها، والتخلص منها بطريقة صحية للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

رفع 32 ألف طن مخلفات بالسنبلاوين

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، أنه تم رفع ما يقرب من 32 ألفا و940 طنا من المخلفات الصلبة والأتربة في نطاق المدينة، ورفع 84 ألفا و350 طنا من القمامة في الأرياف، وتم توريدها إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالسنبلاوين، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

حملة تنظيف لمصيف جمصة الشهر القادم

كما قال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم عمل حملة لتنظيف شوارع وميادين جمصة، بالاشتراك مع رئاسة مجلس ومدينة مدينة شربين، مؤكدا أن المدينة لحملات نظافة كثيفة تشمل الشواطئ ومصيف المدينة بشكل مستمر ودوري لتنظيف ورصف الشوارع على مدار أسبوع وأكثر بالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

وستبدأ الحملة في جمصة أول أغسطس المقبل، لإزالة النفايات والمخلفات الصلبة بنطاق المدينة والصيانة المستمرة للحدائق وتطهير الأماكن التي تتراكم بها القمامة والمخلفات المتنوعة وتعقيمها، وسيتم ذلك من خلال جهاز النظافة والتجميل التابع لمحافظة الدقهلية، بالإضافة لرصف الطرق وتجديدها.