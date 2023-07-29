فيلم «مستر إكس» للفنان أحمد فهمي يحقق 515 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقق الفنان أحمد فهمي من خلال فيلمه الجديد «مستر إكس»، المعروض بجميع السينمات، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ515 ألفا و118 جنيها، وذلك حسبما أعلن محمود الدفراوي الموزع السينمائي.

واحتل فيلم «مستر إكس» المركز الثالث بقائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما، والتي يتصدرها فيلم بيت الروبي، بينما وتجاوز حصيلة إيرادات فيلم «مستر إكس» لأحمد فهمي، حاجز الـ25 مليون جنيه على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال فيلم «مستر إكس»

ويشارك فى بطولة فيلم «مستر إكس» عدد كبير من الفنانين، ابزرهم أحمد فهمي، بيومي فؤاد، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، رحاب الجمل، بينما يشارك ضيوف شرف في العمل، أكرم حسني وريم مصطفى ومي عمر وعمرو يوسف وبيج رامي ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

تفاصيل فيلم «مستر إكس»

وطرح فيلم «مستر إكس» أول يوم عيد الأضحي المبارك المنقضي، والتى تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة تسبب له أزمات.