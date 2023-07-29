«الزراعة» تستعد لموسم حصاد الأرز والذرة بالمحافظات

أكد الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن معدات القطاع تواصل العمل على مدار الساعة، وفي ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها مصر حالياً من موجة الحرارة الشديدة، حيث يتم العمل بمعدات قطاع الزراعة الآلية في تجهيز الصوب الزراعية بالفيوم ليلا ونهاراً.

انتهاء موسم حصاد البنجر في غرب المنيا

وأشار «الأشقر» إلى أن معدات القطاع انتهت من موسم حصاد البنجر في غرب المنيا، وكذلك حصاد القمح، كما تستعد لموسم حصاد الذرة خاصة في منطقتي توشكى وشرق العوينات، وكذلك موسم حصاد الأرز على مستوى الجمهورية.

وأكد، أن القطاع شهد تطويراً كبيراً وتحديثاً للمعدات بفضل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، بزيادة المعدات من حيث العدد والنوعية بالإضافة الى إقامة محطات جديدة للميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية وخاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة.

تشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع المزارعين على التوسع في استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد، لتقليل الفاقد والهدر وزيادة الانتاجية مما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين.