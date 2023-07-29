رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الزراعة» تستعد لموسم حصاد الأرز والذرة بالمحافظات

كتب:

محمد أبو عمرة
01:58 م | السبت 29 يوليو 2023
الذرة

الذرة

أكد الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن معدات القطاع تواصل العمل على مدار الساعة، وفي ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها مصر حالياً من موجة الحرارة الشديدة، حيث يتم العمل بمعدات قطاع الزراعة الآلية في تجهيز الصوب الزراعية بالفيوم ليلا ونهاراً.

انتهاء موسم حصاد البنجر في غرب المنيا

وأشار «الأشقر» إلى أن معدات القطاع انتهت من موسم حصاد البنجر في غرب المنيا، وكذلك حصاد القمح، كما تستعد لموسم حصاد الذرة خاصة في منطقتي توشكى وشرق العوينات، وكذلك موسم حصاد الأرز على مستوى الجمهورية.

وأكد، أن القطاع شهد تطويراً كبيراً وتحديثاً للمعدات بفضل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، بزيادة المعدات من حيث العدد والنوعية بالإضافة الى إقامة محطات جديدة للميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية وخاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة.

تشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع المزارعين على التوسع في استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد، لتقليل الفاقد والهدر وزيادة الانتاجية مما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين.

اقرأ المزيد:

«زراعة الشرقية»: حصاد أكثر من 213 ألف فدان من الذرة الشامية

زراعة الشرقية: حصاد 203 آلاف فدان من محصول الذرة.. الطن بـ6 آلاف جنيه

تنبيهات للمزارعين مع بدء حصاد الذرة الشامية.. «مكافحة الذبابة البيضاء»

بدء حصاد الذرة الشامية في الأقصر.. سعر الإردب من 1500 إلى 2000 جنيه

الزراعة: بدء موسم حصاد الذرة الأصفر في مطروح
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.