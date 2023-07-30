ينتظر الكثير من الطلاب اعتماد نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي حتى يتمكنوا من الحصول عليها للاطمئنان على درجاتهم التي يتطلعون لها، حتى يستطيعوا الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، ما يجعلهم يبحثون عن طرق الحصول على نتيجة شهادة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدور الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أنه من المنتظر تنظيم المؤتمر الخاص بإعلان أوائل الثانوية العامة ونسب النجاح في الشعبتين العلمية والأدبية بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في بداية الأسبوع الجاري، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي توفرها بوابة الوطن للطلاب، والتي جاءت كالتالي:

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدور الأول

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر بوابة «الوطن» فور ظهورها وجاءت خطواتها كالتالي:

- يدخل الطالب على اللينك الخاص ب نتيجة الثانوية العامة 2023.

- ثم يتم إدخال البيانات الخاصة به والتي تبدأ بالاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- وبعدها يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم يختار الطالب بعدها الشعبة الخاصة بالطالب سواء كانت أدبي أو علمي علوم أو رياضة.

- ثم يقوم الطالب باختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.