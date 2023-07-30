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عاجل.. بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات خلال ساعات

كتب:

منة عبده
07:03 ص | الأحد 30 يوليو 2023
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 سجَّلت نسبة تتراوح ما بين 78: 79%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت نسب النجاح في المواد الأساسية بنتيجة الثانوية العامة 2023، مقابل انخفاضها في السنة الماضية بغالبية المواد.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات المقبلة

وخلال هذه الساعات، يترقب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة لهذا العام، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، كي يتمكنوا من الحصول عليها على الفور، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات المقبلة. 

وتزامنا مع ذلك تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاسم فقط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ وبالدرجات خلال ساعات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي لطالب الثانوية العامة، واتباع عدد من الخطوات البسيطة، آخرها اختيار «عرض نتيجة الثانوية العامة»، والتي ستظهر مباشرة عقب إعلانها رسميا.

عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ووفقا لوزارة التربية والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، حاليا فى مراحلها الأخيرة، وسيتم الانتهاء منها خلال ساعات، واعتمادها رسميا من قبل وزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، وإعلانها في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، ويشمل المؤتمر أيضا تكريم أوائل الثانوية العامة. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.