شروط وقواعد القبول بمدرسة تمريض كفر شكر.. التفاصيل الكاملة

تنطلق المرحلة الثانية للتقديم بمدرسة التمريض بكفر شكر في محافظة القليوبية، للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية، وفق الشروط المعلنة والجدول الزمني للتقديم بالمدارس، إذ أعلنت المدرسة في بيان لها، انطلاق المرحلة الثانية اليوم، عقب انتهاء المرحلة الأولى أمس، لمجموع من 280 حتى 275 درجة.

تستعرض «الوطن»، شروط وقواعد القبول بمدرسة تمريض كفر شكر، وخريطة مراحل التقديم والأوراق المطلوبة، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواعيد المرحلتين الثانية والثالثة بتمريض كفر شكر

أوضح بيان المدرسة، أن مدرسة التمريض بكفر شكر، تبدأ اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية للتقدم لطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، لمجموع 274 حتى 270، وتستمر اليوم وغدا، على أن تبدأ المرحلة الثالثة الخميس والأحد المقبلين، 20 و23 يوليو بمجموع 269 حتى 260.

شروط وقواعد القبول بمدرسة تمريض كفر شكر

أوضحت المدرسة، أنها تتبع وزارة الصحة والسكان، وأن شروط القبول بالمدرسة، كالتالي:

- حصول الطالبة على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 من مركز كفر شكر.

- أن تكون الطالبة من أبناء مركز كفر شكر في جميع سنوات النقل، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الإعدادي.

- آلا تكون الطالبة متزوجة، ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى، وعدم النقل من محافظة لأخرى طوال فترة الدراسة.

- أن تكون الطالبة ذات وزن متناسب مع الطول.

- اجتياز اختبارات تحريرية، وكشف طبي وكشف هيئة.

- إقرار ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من انتهاء التنسيق وإعلان النتيجة.

- أن تكون الطالبة خالية من أي أمراض مزمنة، وخالية من أي عيوب جسدية، لا يوجد عيوب بالنطق، ومخارج الألفاظ سليمة.

- على من تنطبق عليها الشروط السابقة، التقدم إلى المدرسة، وتقديم أوراقها.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة استمارة شهادة الإعدادية حديثة العام الدراسي 2023.

- صورة بيان نجاح من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي.

- إفادة من المدرسة الابتدائية بأن الطالبة كانت مقيدة بالمدرسة، من الصف الأول للصف السادس الابتدائي.

- صورة بيان نجاح للصف الأول الإعدادي.

- صورة بيان نجاح للصف الثاني الإعدادي.

- صورة بيان درجات للصف الثالث الإعدادي.

- استمارة تقييم التناسق بين الوزن والطول للطالبة بالمدرسة.

- طلب التحاق بالمدرسة

- صورة شهادة ميلاد للطالبة كمبيوتر حديثة.

- صورة شهادة حسن سير وسلوك للطالبة معتمدة.

- صورة جنسية مصرية معتمدة.

- صورة بطاقة ولي الأمر الطالبة سارية الأب والأم.

- رقم تليفون به واتساب، يكتب بالمكان المخصص بالملف.

- ملف بلاستك لوضع أوراق الطالبة.

- 4 صور شخصية للطالبة، مكتوب عليها اسم الطالبة كمبيوتر.

- طابع نقابة مهن تمريضية، موجود بنقابة التمريض ببنها، بالموقف الجيد.

- طابع مهن تعليمية و1 دمغة عادية فئة 1 جنيه أو 90 قرش و10 قروش.