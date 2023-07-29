19 فرصة عمل مطلوبة في اليوم التوظيفي المفتوح بالطالبية.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى السلاسل التجارية والتي تتطلب عددًا كبيرًا من الموظفين للعمل لدى فروعها والتي تصل لـ19 وظيفة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح وكافة تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

ووفق وزارة الشباب والرياضة جاءت تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح هكذا:

- يعقد اليوم التوظيفي المفتوح لسلاسل تجارية يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 بنادي الطالبية الرياضي - الطالبية فيصل من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 مساءً.

- الوظائف المطلوبة هي وظائف مديرين فروع يشترط خبره في مجال الهايبر ماركت، وظيفة مديرين أقسام، وظيفة مشرفين كاشير، ووظيفة كاشير، ‏موظفين خدمه عملاء، وظيفة مشرف جروسري، وظائف منسقين ممرات.

- الوظائف كذلك من بينها وظائف مشرفين مجمدات، وظائف منسقين مجمدات، ومشرفين تجميل، ومنسقين تجميل، مشرفين عطارة، بائعين عطارة، سائقين فيسبا، موظفين نظافة، ‏عمال مخازن، مراقبين كاميرات، ‏مشرفين أمن، موظفين أمن.

- المميزات الوظيفية: مرتبات مجزيه، مكافآت موسمية، الرواتب حسب كل وظيفة و الخبرة، اجازات سنوية ورسميه، فرص للترقي والتطوير، تامين طبي واجتماعي.

- الشروط للحصول على الوظيفة: جميع المؤهلات (مؤهل عالي – متوسط – فوق متوسط)، موقف واضح من التجنيد، أقصى حد للسن 45 سنة.

- للتقديم في الوظائف المطلوبة يرجى ملء هذه الاستمارة https://forms.office.com/r/X8uzgj9s2J أو التسجيل مباشرة علي منصة «توظيف مصر» من خلال اللينك الآتي: https://tawzeefmasr.com/JobFairs.