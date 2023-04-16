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ندوات توعية للسيدات في المساجد لترشيد استهلاك المياه والحد من إهدارها

كتب:

سلامة عامر
09:40 ص | الأحد 16 أبريل 2023
خلال ندوات السيدات بالمساجد لترشيد استهلاك المياه

خلال ندوات السيدات بالمساجد لترشيد استهلاك المياه

نظّمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ومنطقة وعظ الشرقية، ندوة للسيدات في مسجد النور، بمركز ومدينة الحسينية؛ للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحد من إهدارها، خلال أعمال التنظيف بجانب التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

أهمية مشروعات قطاعي المياه والصرف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، في بيان، إلى التنويه بأرقام الشكاوى والتظلمات والاستفسارات، وتأكيد أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين بالريف المصري

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة الشرقية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

زيادة الضغط على شبكات الصرف الصحي

وأكد أبوحلاوة أنّ حملات التوعية ترشيد استهلاك المياه ضرورة لا غنى عنها نظرًا لزيادة معدلات استهلاك مياه الشرب، خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية والإهدار الكبير خلال أعمال التنظيف ما يؤدي لزيادة الضغط على شبكات الصرف الصحي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.