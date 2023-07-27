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الاستعلام عن أسماء المقبولين في مدارس مياه الشرب للعام الدراسي الجديد

كتب:

سلامة عامر
09:46 ص | الخميس 27 يوليو 2023
المهندس ممدوح رسلان - رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

المهندس ممدوح رسلان - رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، إتاحة الاستعلام عن أسماء الطلاب المرشحون لأداء الاختبارات المؤهلة اليوم للقبول في المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين، بمنطقة عبدالقادر التابعة لقسم العامرية – الإسكندرية للعام الدراسي 2023 - 2024.

طرق الاستعلام عن طلبات المتقدمين للعام الدراسي 2023- 2024

وحددت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، في منشور عبر حسابها بفيس بوك، أنّه يمكن للمتقدمين للقبول في الدفعة الجديدة بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2023-2024 على الموقع الإلكتروني للشركة https://alexwater.com.eg، لافتا إلى أنّه يمكن الاستعلام عن طريق رقم الطلب، وطباعة استمارة رقم 1 التي ستظهر بعد الاستعلام من الموقع الإلكتروني والحضور بها يوم الاختبار المحدد بالاستمارة.

إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي

من جانبه، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تهدف إلى إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم للاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط ومعالجة المياه، وتنفيذ المشروعات الخاصة بمجال المياه والصرف الصحي، وتوفير الخدمات اللازمة للمجتمعات المحلية.

وأشار رسلان، إلى أنّ المناهج الدراسية للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تتضمن مواد تتعلق بالهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وتقنيات معالجة المياه وتصميم وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي، وتطبيقات الحاسوب في مجال المياه والصرف الصحي، وغيرها من المواد المتخصصة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.