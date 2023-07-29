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إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
05:01 م | السبت 29 يوليو 2023
إصابة شخصان في حادث تصادم بالمنصورة

إصابة شخصان في حادث تصادم بالمنصورة

أصيب شخصين في حادث اصطدام «موتوسيكل» بآخر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر في المنصورة

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر، وأسفر عن الحادث إصابة شخصين ونقلهما إلى المستشفى.

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة إثر اصطدام موتوسيكل بآخر، نتيجة السرعة الزائدة للمركبتين في مدينة المنصورة، وإصابة كلا من «أحمد.ع.ف»، 28 عامًا، مقيم بالمنصورة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن، و«صلاح.ح.س»، 36 عاما، مقيم بطلخا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتحرير المحضر اللازم.

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