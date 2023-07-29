«حماة الوطن» بشمال سيناء يكرم أبطال مسرحية «اشهد يا زمان»

كرم قيادات وأعضاء حزب حماة الوطن بشمال سيناء، أبطال مسرحية «اشهد يا زمان» التي تم عرضها أمس على مسرح قصر ثقافة العريش.

قال المهندس هيثم رحمي الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء في تصريحات لـ «الوطن» إن الحزب استقبل أعضاء الفرقة في إحدى القرى السياحية بالعريش، وأنهى الاستعدادات لأن المسرحية وطنية خالص وتعبر عن الحالة العامة للمواطن المصري في كل مكان.

المسرحية لاقت استحسان أهالي سيناء

وأضاف المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بالحزب، أن المصرية لاقت استحسان الشارع السيناوي، وأصبحت حديث الناس، وقد أبدع الفنان طارق الدسوقي في تسليط الضوء على بعض المشكلات التي تدور في خلد المواطن المصري، وأن بكاءه أثناء العرض أبكى الجميع من الجمهور.

ومن جهة أخرى عبر أعضاء المسرحية من فناني مسرح البالون عن سعادتهم لتواجدهم في العريش، موضحين أنهم يكررون الزيارة قريبا، مثمنين حفاوة أهل سيناء، واستقبالهم الرائع للفريق الفني، قبل العرض المسرحي، وأثناءه وبعده.