«التعليم»: 40 ألف و626 طالبا أدوا امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الثانوية الفنية اليوم «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي» في كافة أنظمة التقدم «نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية» على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 في اللغة العربية والتربية الدينية لـ40626 طالبا.

انتهاء الامتحانات التحريرية 8 أغسطس المقبل

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية 8 أغسطس المقبل، ويتم أداء الامتحانات العملية والمعملية يوميا عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الأربعاء 9/8/2023 وحتى يوم الخميس 10/8/2023.

221 ألف طالب تقدموا للامتحانات

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات هذا العام يبلغ 221000 طالب وطالبة بكافة النوعيات، كما يبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 191 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 646 مادة.

ويبلغ عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل 35 مهمة لـ33 برنامجا، ويتم مشاركة ممثلي سوق العمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

كما وصل عدد لجان سير الامتحان بجميع النوعيات إلى 416 لجنة يعمل بها 39520 عضوا، فضلا عن أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني 200 استراحة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركزا يعمل بها 1300 عضو، بالإضافة إلى أن عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات 14845 عضوا.