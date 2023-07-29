الموجة الحارة تحرق الأمريكان.. ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة بالولايات المتحدة

يواجه عشرات الملايين من الأمريكيين موجة قاسية من درجات الحرارة، حيث استقرت فوق الغرب الأوسط والساحل الشرقي، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن أكثر من 175 مليون شخص في الولايات المتحدة، تعرضوا لتحذيرات مفرطة من الحرارة حتى بعد ظهر أمس، حيث ارتفعت قراءات مؤشر الحرارة في منتصف النهار في العديد من المواقع فوق 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية).

وافتتحت أكبر مدن البلاد، بما في ذلك شيكاجو ونيويورك وفيلادلفيا، مراكز تبريد في المكتبات العامة والمراكز المجتمعية لأولئك الذين لا يستطيعون الهروب من درجات الحرارة المرتفعة.

وقالت مدينة بوسطن عبر موقعها على الإنترنت، بعد إعلان حالة الطوارئ الحرارية: «يمكن أن تكون الحرارة الشديدة خطيرة على الصحة، بل ومميتة»، مضيفة أن فرق التوعية في الشوارع ستوفر المياه على طرقهم.

نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

ويحث مسؤولو المدينة الأمريكية، وخبراء الأرصاد، على الابتعاد عن الطقس الحار، لأنه من المحتمل أن يسبب أمراضًا مرتبطة بالحرارة، خاصة لأولئك الذين يعملون أو يشاركون في الأنشطة الخارجية، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، والأطفال، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: «اشرب الكثير من السوائل، وابق في غرفة مكيفة، وابق بعيدًا عن الشمس، وافحص الأقارب والجيران».

وفي فيلادلفيا، حيث يمكن أن يصل مؤشر الحرارة إلى 108 درجة فهرنهايت (42 درجة مئوية)، مدد المسؤولون المسبح العام وساعات الرش يومي الجمعة والسبت.

وفي مدينة نيويورك، كان من المقرر أن يصل مؤشر الحرارة إلى 103 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية)، نشر المسؤولون مقطع فيديو لإعلان الخدمة العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، يحث المالكين على الحفاظ على رطوبة حيواناتهم الأليفة.

وقال نائب عمدة مدينة نيويورك فيليب بانكس خلال إحاطة عن السلامة العامة يوم الجمعة، «يجب أن نكون استراتيجيين للغاية في كيفية مكافحتنا لهذا».

ويقول خبراء في هذا المجال، إن التواتر المتزايد وشدة الطقس القاسي، من أعراض تغير المناخ العالمي، الذي يحركه الإنسان والذي يغذي التطرف، مع توقع استمرار موجات الحرارة في معظم أنحاء العالم حتى أغسطس.