مصرع شقيقتين وإصابة أخرى في انقلاب سيارة ببني سويف 

لقيت شقيقتين مصرعها، وأصيبت فتاة أخرى، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف- الفيوم، أمام عزبة أبو سنة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نقلت المصابة إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الفيوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة بني سويف بلاغًا يفيد وقوع انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف- الفيوم، وتحديدا أمام عزبة أبوسنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابة والجثتين إلى المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتين إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شقيقتان وإصابة صديقتهما بجروح وسحجات.

تفاصيل وفاة شقيقتان وإصابة أخرى في حادث مروري ببني سويف

ونقلت سيارات الإسعاف المصابة «روان.ت.م»، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لها تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وجرى نقل جثتي «يمنى.م.ش» 28 سنة، وشقيقتها «منة» 21 سنة، وتم إيدعهما مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما.