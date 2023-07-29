شاب كويتي بمهرجان العلمين الجديدة: «يا ريت الكل يجي هنا»

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، تقريرا تلفزيونيا عن آخر تفاصيل نجاح حفل النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم في مهرجان العلمين الجديدة.

الجمهور: الحفل منسق ومفيش زحمة

وقال أحد الجمهور: «مهرجان العلمين الجديدة تحفة، ولحد دلوقتي حضرت حفلتين والاتنين زي الفل»، وأوضح آخر: «مفيش زحمة، وكله منسق».

وأوضح أحد الشباب من الكويت: «أنا جيت من الكويت علشان أحضر حفلة راغب علامة ونانسي عجرم، استمتعت جدا ويا ريت الكل يجي هنا»، وأشار شاب آخر قادم من السعودية أنه جاء العلمين الجديدة لحضور حفل راغب علامة ونانسي عجرم: «الحفلة جميلة جدا».

شاب: التنظيم جميل والمهرجان تحفة

وتابع أحد الشباب: «بنصح أي حد أنه يجي الحفلة لأنها جميلة، منظر جميل وجو جميل»، وأضاف آخر: «التنظيم تحفة والمهرجان تحفة»، وأشارت أخرى: «المهرجان جميل والأجواء حلوة، العلمين مكنتش كدة زمان، لأني عايشة فيها».