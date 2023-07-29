«النقل»: محور «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل 

أكدت وزارة النقل، أن مشروع إنشاء محور «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي تنفيذه ضمن مجموعة من الممرات اللوجستية الدولية التنموية المتكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي» بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة.

تنفيذ الممرات اللوجستية

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن تنفيذ الممرات اللوجستية يتم مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة لتحقيق الهدف الأكبر وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار تقرير وزارة النقل، إلى أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير الموانئ المصرية، وفق توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافة بالتعاون مع القطاع الخاص.

إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري

يأتي ذلك في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، كما يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.