توصيات «زراعة الدقهلية» لحماية المزروعات مع ارتفاع درجات الحرارة

تتأثر النباتات والمحاصيل الزراعية بشكل عام بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف، خاصة في العام الحالي، والذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الحرارة على مستوى العالم، لذا وضعت مديرية الزراعة بالدقهلية عدة توصيات للحفاظ على المحاصيل المختلفة لمواجهة تقلبات الطقس.

التعامل مع المحاصيل الزراعية في حرارة الجو العالية

وكشف المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالدقهلية، عن أهم التوصيات الفنية للتعامل مع النباتات والمحاصيل الزراعية المتنوعة في درجات الحرارة المرتفعة، قائلا إن درجة الحرارة المرتفعة تؤدي إلى عملية تسمى النتح، وتعمل على زيادتها، وبالتالي النبات يفقد كمية كبيرة من المياه، والمقصود بالنتح هو عملية إخراج المياه من النبات نفسه، فهناك علاقة طردية بينهما، كلما زادت حرارة الجو زادت عملية النتح، وحتى نعالج هذه النقطة الخطيرة لا بد أن نراعي عملية الري خلال هذه الفترة، وتسمى رية على الحامي، بمعنى نقوم بجعل المياه جارية على الأرض للحفاظ على رطوبة التربة حول النبات.

ارتفاع الحرارة يؤدي لانتشار الأمراض الفطرية

وأضاف أن ارتفاع حرارة الجو يؤثر على انتشار الأمراض الفطرية، لذلك لا بد أن تتم عملية الرش بواسطة المبيد الفطري الموصى به من الوزارة بعد كل موجة حارة، لأن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من الرطوبة ويؤثر سلبيا على المزروعات، وبالتالي تؤدي إلى زيادة أمراض فطرية للنبات، لذلك نقوم بالرش ضد الحشرات.

وتابع أن هناك نوع من الحشرات يصيب النباتات يدعى العناكب، وتظهر خلال الموجة الحارة، ولمكافحتها يجب أن نعطي للنبات مركبات السيليكا لتقلل من الإجهاد الحراري في النبات، والري على فترات متقاربة للتخفيف من تأثير الأتربة ودرجات الحرارة، لأن ذرات الغبار تكون ساخنة، وعندما تلامس الورقة تسبب لها أضرارا، والورقة هي مصنع غذاء للنبات من ثمار وأزهار.