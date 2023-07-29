«الأرصاد»: نشاط لحركة الرياح وانخفاض درجة الحرارة بعد الظهيرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل، أن حالة الطقس تشهد نشاطا لحركة الرياح من بعد الظهيرة، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لتضفي تحسنا نسبيا في الأجواء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا، لتسجل على القاهرة 36 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 39 درجة، فيما تظل نسب الرطوبة في أعلى مستوياتها لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأكد خبراء الأرصاد، استمرار نسب الرطوبة المرتفعة رغم انكسار الموجة الحارة اليوم، حيث تستمر في الارتفاع دون تراجع، ليشهد شهر أغسطس المقبل وفقا للبيانات المناخية للمحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلى معدلات رطوبة في فصل الصيف.

ولفت الخبراء إلى أن نسب الرطوبة ستزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.

ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

- القاهرة 36 25.

العاصمة الإدارية 36 25 .

أكتوبر 37 25.

بنهــــا 36 25.

دمنهور 35 24.

وادي النطرون 36 25.

كفر الشيخ 35 24.

المنصورة 36 24.

الزقازيق 36 25.

شبين الكوم 36 25.

طنطا 36 24.

دمياط 34 24.

بورسعيد 34 25.

الإسماعيلية 39 24.

السويس 38 25.

العريش 35 24.

رفح 35 24.

رأس سدر 39 26.

نخل 39 20.

كاترين 36 19.

الطور 42 26.

طابا 38 25.

شرم الشيخ 42 30.

الإسكندرية 33 24.

العلمين الجديدة 33 24.

مطروح 32 23.

السلوم 33 24.

سيوة 38 23.

رأس غارب 42 30.

الغردقة 42 30.

سفاجا 41 29.

مرسى علم 40 30.

شلاتين 42 30.

حلايب 38 31.

أبو رماد 40 30.

رأس حدربة 39 29.

الفيوم 40 25.

بني سويف 40 25.

المنيا 41 24.

أسيوط 42 26.

سوهاج 43 27.

قنا 43 30.

الأقصر 44 30.

أسوان 44 29.

الوادي الجديد 45 27.

أبوسمبل 44 29.