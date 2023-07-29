متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تصدير الغاز والموجة الحارة  

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشعب غير معتاد على تخفيف الأحمال، لكن هذا الوضع الذي يواجهه العالم، خلق الأزمة الحالية، ولم يتوقع أحد أن يأتي الصيف بهذا الشكل.

مرحلة الغليان

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قال يوم الخميس الماضي، أي في نهاية الشهر، إن العالم دخل في مرحلة الغليان، وهذا يعني أنه لم يكن لديه توقع بارتفاع درجات الحرارة، وإلا كان حذر قبلها.

تصدير الغاز

وأكد متحدث الوزراء، أن الحكومة توقفت عن تصدير الغاز من بداية الصيف، ووضعت احتياطات استراتيجية، لكن لم تتوقع هذا الارتفاع الكبير وغير المسبوق في استهلاك الطاقة.

درجات الحرارة

وأوضح أن درجات الحرارة في يوليو الماضي 2022 كان شبيه بيوليو 2023 في 3 أيام فقط، وغير متصلة، وعندما تأتي الموجة الحارة متفرقة نقدر نعوض كميات الغاز التي سحبت، لكن هذا العام الموجة الحارة استمرت بشكل متواصل.