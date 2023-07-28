محمد رياض يسرد تحديات رئاسته للدورة الـ16 لمهرجان المسرح القومي المصري

قال الفنان محمد رياض، رئيس الدورة السادسة عشر لمهرجان المسرح القومي المصري، إن هناك عددًا من التحديات التي واجهته بمجرد تكليفه برئاسة المهرجان في الشهور الثلاثة الماضية، أبرزها عنصر الوقت في ظل وجود عدد كبير من الأجازات الرسمية التي مّرت عليه خلال هذه الفترة «بقيت بكره الأجازة عشان عايز أشتغل وألاقي وقت كبير».

وأشار محمد رياض، خلال بيان له، إلى أنه من بين التحديات التي واجهته أيضًا، هو حرصه على ضرورة ألا تكون هذه الدورة التي تولى رئاستها تخص المسرحيين فقط واهتماماتهم ولكن ضرورة أن تصل لرجل الشارع ويعرف عنها ويسعى لحضور العروض المسرحية المشاركة في فعاليات المهرجان.

تحديات الدورة الـ16 من مهرجان المسرح القومي المصري

واستطرد: «كان ذلك بمثابة تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، والحمدلله تحقق جزء كبير من الذي كنت أتمناه، ومازل العمل على الأرض مستمرًا خصوصًا وأننا نريد أن يكون حفل الافتتاح مختلفًا ومميزًا لاسيما وأن الدورة تحمل اسم الزعيم عادل إمام، وأن يكون الجمهور قادرًا على حضور العروض المسرحية مجانًا».

وتابع: «يمكن للجمهور حجز العروض المسرحية إلكترونيًا، حتى لا يحدث تدافع على المسارح لا سيما وأنها شهدت بعض التلفيات في العام الماضي بسبب زحام الحضور، لكن ممكن أون لاين يحدد طبيعة العرض المسرحي الذي يريد مشاهدته ويقوم بالحجز، ويكون الحضور بأسبقية الحجز، وإذا اكتمل العدد ممكن أن يبحث عن عرض آخر أوينتظر يومًا أخر لرؤية المسرحية التي يريدها، وخطة العروض معلنة ومتاحة للجميع».

انطلاق حفل الافتتاح مساء غد

ومن المقرر انطلاق حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي المصري لدورته الـ16 مساء يوم السبت المقبل ويستمر حتى يوم 14 أغسطس، ويشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، صلاح عبدالله، رياض الخولي، محمد محمود، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم.