محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية في البحيرة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 6 أشخاص لسرقتهم ماكينات ري الأراضي الزراعية في البحيرة، للمحاكمة الجنائية.

تشكيل عصابي من 6 أشخاص

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من القبض على تشكيل عصابي مُكون من 6 أشخاص، 2 منهم مُسجلين جنائيًا، لتخصصهم في سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية، بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم، وأقروا بارتكابهم عدد 7 وقائع سرقة في مركز شرطة حوش عيسى، وأرشدوا عن عدد 6 ماكينات ري وأجزاء لماكينة ري.

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، إن قانون العقوبات نص في المادة 316 مكرر ثانياً «أ»، على: «يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل تيار كهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة».

وأضاف مصطفى، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316، نصت المادة 316 مكرر ثانياً «ب»، على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.