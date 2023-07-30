التنمية المحلية: استرداد 1.1 مليون متر مربع من أراضي الدولة بعد إزالة 4800 مبنى مخالف

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء حملات الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي تُنفذ خلال الفترة من 19 أبريل الماضي وحتى 28 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ21 الثلاث في استرداد 3.9 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 16 ألفًا و317 مبنى مخالفا على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة 4857 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 16 ألف فدان، كما تم إزالة 349 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 2779 فدانا بمحافظة بورسعيد.

الشرقية في المرتبة الأولى لاسترداد الأراضي

وأكد وزير التنمية المحلية، بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، أن إجمالي ما أزيل من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات والتي كانت قد بدأت 8يوليو الجاري واستمرت حتي يوم 28 من الشهر نفسه، 4810 مبانٍ مخالفة على مساحة 1.1 مليون متر مربع بجميع المحافظات، وإزالة 1672 حالة تعدٍ على أراضي زراعية على مساحة 5993 فدانًا، إضافة الي إزالة 55 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 840 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأوضح تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ21، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بالشرقية في استرداد 429 ألف متر مربع بإجمالي 2091 حالة مبان مخالفة، واسترداد 2877 فدان أراضي زراعية بإجمالي 1344 حالة، ثم تأتي محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد 116 ألف متر مربع بإجمالي 136 حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة أسوان والتي استردت 106.3 ألف متر مربع بإجمالي183 حالة مبان مخالفة، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في استرداد 1741 فدان أراضي زراعية بعد إزالة 51 حالة، وفي محافظة أسيوط تم استرداد 569 فدان أراضي زراعية بإجمالي 46 حالة.

حملات إزالة التعديات

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ21، إضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل كل المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ21 بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف المهم حيث رصدت أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف؛ للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.