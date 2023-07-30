موعد إجازة اليوم الوطني 2023 السعودية.. تستمر لمدة 3 أيام

إجازة اليوم الوطني 2023 السعودية من العطلات التي يهتم بها العاملون بالقطاع العام والخاص من المتواجدين في المملكة العربية، إذ إنها تستمر لمدة 3 أيام ويمكن استغلالها في السفر أو قضاء وقت عائلي مع أفراد الأسرة والعائلة.

موعد إجازة اليوم الوطني 2023 السعودية

ووفق المعلن من وزارة العمل وهيئة الموارد البشرية التابعة للحكومة بالمملكة العربية، اليوم الوطني السعودي، يوافق 8 من ربيع الأول 1445 الذي يتزامن يوم السبت 23 من ستمبر 2023، ولكن العطلة الرسمية، أو موعد إجازة اليوم الوطني 2023 السعودية تبدأ من 6 من ربيع الأول، الذي يوافق الخميس 21 سبتمبر المقبل، أي أن الإجازة تستمر لمدة 3 أيام.

ويستعد مواطنو المملكة العربية السعودية، للاحتفال باليوم الوطني كل على حسب الطريقة التي تتبعها العادات والتقاليد في كل منطقة.

اليوم الوطني السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة السعودية يوم 23 سبتمبر 2023، وذلك بحسب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس للمملكة عبدالعزيز وكان بتاريخ 17 جمادي الأول 1351، وكان رقم القرار 2716.

وكان المرسوم الذي أصدره الملك عبد العزيز يقتضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وذلك في يوم 23 سبتمبر من عام 1932.

وفي عام 2005 أقر الملك عبدالله أنه ابتداءً من الاحتفال باليوم الوطني السعودي رقم 75، تصبح هذه المناسبة إجازة رسمية للدولة.