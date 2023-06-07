موعد اليوم الوطني السعودي 1445.. تعرف على عدد أيام الإجازة

تحتفل كافة أطياف المملكة العربية السعودية من المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، بحدث يشعرون فيه بالفخر والاعتزاز، وهو اليوم الوطني السعودي، الذي جرى فيه توحيد أجزاء المملكة تحت مسمى المملكة العربية السعودية، إذ يقام فيه عدد كبير من الاحتفالات الوطنية، تقديرا لهذا اليوم العظيم والذي سجل ضمن تواريخ انتصارات البلاد، ويتزامن معه الحرص على معرفة موعد اليوم الوطني السعودي 1445، وتحديدا من قبل أبناء الدول العربية.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» موعد اليوم الوطني السعودي 1445، وأهم الامناسبات الوطنية التي يحتفل بها المواطنين في المملكة العربية السعودية، خلال السطور التالية.

موعد اليوم الوطني السعودي 1445

وفقا للصحف السعودية، يوافق موعد اليوم الوطني السعودي 1445، الثامن من شهر ربيع الأول، ويعادل يوم السبت 23 سبتمبر للعام الجاري 2023، إذ أنّ السعودية لن تغير هذا التاريخ فيوافق الاحتفال بهذا اليوم في نفس اليوم من كل عام، وهو الاحتفال الثالث والتسعون على توحيد جميع أجزاء المملكة العربية السعودية.

اجازة اليوم الوطني السعودي 1445 فى السعودية

وتمنح السلطات السعودية كل عام عطلة رسمية تزامنا مع موعد اليوم الوطني السعودي 1445، لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص، بداية من يوم السادس من شهر ربيع الأول، الذي يوافق يوم الخميس 21 من شهر سبتمبر 2023، حتى الثامن 8 من ربيع الأول، أى يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، ليعود جميع الموظفين إلى عملهم مرة أخرى يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر.

اليوم الوطني السعودي

ويشار إلى أنّ الاحتفال بموعد اليوم الوطني السعودي 1445، يعود إلى بداية نهضة مؤسسات المملكة العربية السعودية، حيث قضى الملك عبد العزيز آل سعود عام 1351هـ، بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 21 جمادي الأولى عام 1351 هـ، الذي وافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932ميلاديا.