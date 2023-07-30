قيادي فلسطيني: الحكومة الإسرائيلية مستمرة في توسيع نطاق الاستيطان

قال فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن جدول أعمال مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ينطلق من التطورات النوعية التي وقعت مؤخرا على الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة، عقب مجئ حكومة إسرائيلية قومية متشددة باتت تعلن أمام الرأي أنها بصدد تنفيذ خطة ترمي إلى ضم الأراضي الفلسطيينة المحتلة عام 1967، مشيرا إلى أن الوضع الجاري يملي علينا كفلسطنيين توحيد الجهد.

مخطط تهويد الأراضي العربية

وأضاف «سليمان»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك مخطط سالف الذكر يستند إلى أدوات صيهوينة محلية، تتمثل في مساعي «التهدويد» والاستيطان في القدس أولا والأراضي الفلسطيينة المحتلة عام 1967 ثانيا، وذلك من خلال تضافر عوامل الضغط الأمني العسكري والمعيشي والاقتصادي على المجتمع الفلسطيني.

تطويع الإرادة الفلسطينية

تابع «سليمان» أن «الخطط سالفة الذكر ترمي إلى تطويع الإرادة الفلسطينية وتركيع الفلسطينين وجعلهم يتقبلون ما يجري تخطيطه لهم»، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلة مستمرة في توسيع نطاق الاستيطان، موضحا: «نحن أمام حكومة إسرائيلية تسعى لضم أراضينا في الضفة وتتراوح نسبها بين 40% و70%».