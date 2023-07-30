«الرياضة» توضح تفاصيل معسكرات «مشواري» للنشء.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ معسكرات «مشواري» للنشء، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، مشيرًا إلى أنه سيجرى تنفيذ 500 معسكر بمختلف محافظات الجمهورية ضمن مبادرة «صيف شبابنا».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل معسكرات مشواري للنشء وفق بيان وزارة الشباب والرياضة، على هذا النحو:

معسكرات مشواري للنشء

وجاءت تفاصيل معسكرات مشواري للنشء على هذا النحو:

-معسكرات مشواري للنشء للفئة العمرية من (10-14) سنة.

-برنامج مشواري هو برنامج قومي يهدف لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب.

- تنفيذ معسكر مشواري في 15 محافظة وهي: «أسوان، قنا، أسيوط، سوهاج، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء».

- المعسكر يقدم بشكل مجاني تمامًا.

- مدة معسكر النشء 3 أيام متواصلة بأقرب مركز شباب لمحل السكن.

- يحصل الطفل علي شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسيف.

- سوف يتعلم مجموعة من المهارات الحياتية «التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم».

- للاشتراك والالتحاق بالمعسكرات التدريبية يرجى التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظتك -إدارة تمكين الشباب - منسق مشواري.