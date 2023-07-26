بتكلفة 70 مليون جنيه.. افتتاح معامل جديدة في «علوم» جامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وحدة المعامل «ب» العلوم البيولوجية بكلية العلوم بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهير حمدي ربيع نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتور محمد زكى عميد كلية العلوم الأسبق.

رئيس جامعة جنوب: يشكر الدولة على دعم الجامعة

وتوجه الدكتور يوسف غرباوي بالشكر والتقدير لجهود الدولة المصرية ودعمها الدائم للجامعات بالموارد المالية.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي تهدف لأن تصبح واحدة من أرقى الكليات على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي، وتعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال رفع مستوى الأداء في جميع الجوانب وتوفير البيئات المناسبة لتقديم تعليم متميز وتنفيذ دراسات ومشاريع بحثية راقية وتقديم خدمات متميزة للمجتمع وبناء برامج تعليمية تمتاز بتفعيل دور الطالب وتحفيز ملكاته الفكرية مما يجعله قادرا على المنافسة في سوق العمل.

وأشاد الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بدعم رئيس الجامعة لكلية العلوم وتسخير إمكانيات الجامعة للارتقاء بالمستوى البحثي والتعليمي بالكلية والعمل الدائم على تحسين البنية التحية التعليمية للكلية بما يتوافق مع المعايير القياسية القومية وأيضا التطوير المستمر للبرامج التعليمية لمواكبة التقدم العلمي.

المعامل الجديدة بتكلفة 70 مليون جنيه

وأشار عميد الكلية إلى أن مبنى المعامل الجديد بلغت تكلفته الإجمالية 70 مليون جنيه، ويخدم قسمي علم النبات والحيوان بالكلية ويضم 32 معملا منهم 15 معملا طلابيا و17 معملا بحثي، وعدد من صالات الاستذكار والوحدات ذات الطابع الخاص والمكاتب الإدارية وعدد 4 كنترولات فى مرحلة البكالوريوس وكنترول لمرحلة الدراسات العليا ووحدة تصحيح إلكتروني.

وتابع: جاري إنشاء معمل للرصد الجوى والإشعاع الشمسي ومعمل الرصد الفلكي، وهذا المعمل هو الأول من نوعه فى صعيد مصر تنفرد به كلية العلوم بقنا مما يتيح للكلية بالتوسع في أنشطتها العلمية.