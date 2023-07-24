وكيل «الحماية المدنية» سابقا يقدم نصائح للحفاظ على السيارات في الموجة الحارة

وجه اللواء أسامة شعبان، وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية سابقًا، نصائح للحفاظ على السيارات في الموجات الحارة، أهمها ملء «كاوتش السيارة» بغاز النيتروجين، بدلا من الهواء الطبيعي، إذ إن الغاز له مقدرة أكبر على مقاومة الاحتكاك وتحمل درجات الحرارة العالية مقارنة بالهواء العادي.

وأضاف، في مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «on»: «لابد من عمل ضغط هواء للإطارات بما يتناسب مع درجة حرارة الجو وغاز النيتروجين موجود ومتوفر في محطات البنزين ومحال الكاوتش وأفضل من الهواء الطبيعي لأنه يستطيع مقاومة الاحتكاك ودرجات الحرارة المرتفعة».

ووجه نصائح تتعلق بترك مقتنيات في صالون السيارة من عطور ومعطرات جو، وقال: «مش عاوزين أشعة الشمس للمقتنيات داخل صالون العربية مباشرة وبما فيها من عطور شخصية ومعطرات السيارة ووصلات وهو إما ركنها في الجراج أو غطاء سيارة أو شماسة أو وضعها في تابلوه السيارة وهو الحل الاسلم لنتجنب الاشعة المباشرة».

نصائح للحفاظ على الأجهزة المنزلية

وعن نصائحه للحفاظ على الأجهزة المنزلية، قال: «لا تتركوا المراوح والتكييفات تعمل لمدة 24 ساعة، ولساعات طويلة، ويجب فصلها بعد إجراء الصيانة الدورية لأجهزة التكييف، وعندنا يلمس المواطن أي تغير في تيار الهواء الذي يخرج من التكييف أو صوت غريب يجب عليه التوجه لإجراء الصيانة».

وطالب المواطنين بإجراء عملية الصيانة لدى شركات صيانة معتمدة أو معروفة، مع ضرورة الحصول على ضمان لتلك العملية الدورية، للتأكد من سلامة إجراءات وعملية الصيانة التي تمت.