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عضو تنسيقية الشباب: الإدارة المحلية تحتاج إلى قيادات وكوادر تتحمل المسؤولية

كتب:

محمد يوسف
03:57 م | الأحد 30 يوليو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أكدت إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذي والشعبي، لذا تحتاج لقيادات وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسؤولية.

وقالت طلعت، خلال لجنة المحليات بالحوار الوطني، إنّ الدستور نص على اللامركزية الإدارية، لذلك لابد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.

واقترحت وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها في روؤساء المجالس المحلية، موضحة أنّ التعيين الأنسب لطبيعة ظروف الوعي الانتخابي لدى المواطن المصري حاليا.

ضرورة رفع الوعي الانتخابي

وشددت على أهمية رفع الوعي الانتخابي وتجنب العصبية القبلية في محافظات الجمهورية، متابعة بأنّه لا بد أنّ يكون اجتياز القيادات  لدورات تدريبية في المجالس المحلية، ويتماشى التشريع مع الدستور بإعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية وإعطائهم السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات في وقتها المناسب.

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