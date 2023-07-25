تشغيل تجريبي لـ5 مستشفيات و76 مركزا طبيا ضمن منظومة التأمين الشامل بأسوان

بدأت محافظة أسوان التشغيل التجريبي لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفيرها لجميع المواطنين في مصر.

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في بيان، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة في مستشفى حورس العام بإدفو، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ 4 أشهر.

مستشفى حورس يقدم خدماته لنصف مليون مواطن

وأكد البيان، أن هذا المستشفى يتيح الخدمات الطبية لأكثر من نصف مليون مواطن في أحد أكبر مراكز المحافظة، ويقدم خدمات طبية متطورة بجودة عالية لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث.

وأضاف أن المستشفى يضم 3 مبانٍ بإجمالي 176 سريراً في جميع التخصصات الطبية، ويتوفر به قسم العيادات الخارجية و 7 غرف عمليات لمختلف الجراحات، إضافة إلى قسم غسيل الكلى و18 حضانة و18 سرير عناية مركزة بجانب المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

تشغيل تجريبي لـ4 مستشفيات

وأشار محافظ أسوان إلى التشغيل التجريبي لـ 4 مستشفيات أخرى في المحافظة، إضافة إلى 76 مركزا طبيا ووحدة صحية، ضمن إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية وتوفيرها للجميع.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد.