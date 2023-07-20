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محافظة أسوان تناقش إنشاء كوبري للمشاة في منطقة السيل لتخفيف التكدس

كتب:

أحمد الأمير
02:28 م | الخميس 20 يوليو 2023
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة التصميمات الهندسية المقترحة لإنشاء كوبرى للمشاة في منطقة السيل الجديد بحي شرق مدينة أسوان، وذلك لتذليل العقبات الفنية وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذه.

وحضر الاجتماع مديرو المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكباري والتخطيط العمراني، ومركز معلومات شبكات المرافق، والطرق، والري، وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب مسئولي السكك الحديدية.

وأكدت السكرتير العام أهمية الكوبرى في تخفيف التكدس والإزدحام وإستيعاب حركة المواطنين بين المناطق السكنية، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على سلامة أهالي شرق المدينة من أي أضرار.

تشكيل لجنة فنية للبحث عن مكان مناسب لإنشاء الكوبري

ويجري التنسيق بين مركز معلومات شبكات المرافق وباقي الجهات المعنية لإعداد خريطة شاملة لإحداثيات وخطوط المرافق الموجودة بالمناطق المقترحة لتنفيذ مكونات الكوبرى، وكذلك تشكيل لجنة فنية متخصصة للقيام بالمعاينة الميدانية وبحث المواقع المناسبة لإنشاء الكوبرى بكافة مكوناته.

تنفيذ أعمال كوبري السيل تتم في أقرب وقت

وتشهد الأيام القادمة عرض المشروع على محافظ أسوان واتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة لبدء تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

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بقلم أحمد الأمير