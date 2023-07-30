ميناء دمياط يستقبل أكثر من 45 ألف طن بضائع منها ذرة وقمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادره 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

ومن ضمن السفن الموجودة في الميناء، السفينة «OCEAN - S»، التي ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 169 مترا، وعرضها 26 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ25520 طن من القمح، والسفينة «TANAIS FIYER»، التي ترفع علم بليزي ويبلغ طولها 170 مترا، وعرضها 27 مترا، قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24506 أطنان، تشمل: 11280 طن يوريا، و9576 طن كلينكر، و1000 طن كسب صويا، و105 طن أسمنت معبأ، و336 طن سكر معبأ، و2269 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45580 طنا، تشمل: 8080 طن خردة و632 طن خشب زان، و3820 طن أبلاكاش، و898 طن زجاج، و6370 طن بضائع متنوعة، و4369 طن ذرة، و4042 طن حديد، و13791 طن قمح و3540 طن قمح مطحون، و139 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 38 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 238 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 158 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6381 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167970 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165835 طنًا.

كما غادر الميناء، عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3635 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من اكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4868 شاحنة.