أغنية «لمون نعناع» لمحمد حماقي تكسر حاجز الـ4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

تستمر أغنية «لمون نعناع» للفنان محمد حماقي، في تحقيق النجاح ونسب المشاهدة العالية عبر موقع «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية لمون نعناع بالمركز الثاني على موقع «يوتيوب» للأكثر استماعًا

وتحتل أغنية «لمون نعناع» المركز الثاني على موقع الفيديوهات «يوتيوب» للأكثر استماعا، إذ حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال 9 أيام فقط من طرحها.

تفاصيل أغنية لمون نعناع

أغنية «لمون نعناع» من كلمات فلبينو أحمد، وألحان أحمد طارق يحيي، جيتار شريف فهمي، ميكس وماستر عمار خاطر.

وكان محمد حماقي، روج لأغنية «لمون نعناع» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشره جزء من الأغنية وعلق عليها: «وهو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روّق كده ده إحنا مايلزمناش بياع اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

نفاد تذاكر محمد حماقي بمهرجان قرطاج

يذكر أن مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء الدولي، أعلن نفاد جميع تذاكر حفل محمد حماقي المقرر إقامته نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس بجميع منافذ البيع.