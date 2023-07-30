تفاصيل فيلم «حاسب تحلم».. تجربة فنية جديدة تجمع محمود ماجد ومحمد ربيع

يستعد الفنان والمؤلف محمود ماجد، لخوض تجربة فنية جديدة تجمعه للمرة الثالثة مع المخرج محمد ربيع وذلك من خلال فيلم قصير بعنوان «حاسب تحلم»، والذي من المقرر عرضه رقميًا عبر منصة إلكترونية، متخصصة في صناعة الأفلام القصيرة والدراما على موقع «يوتيوب»، وذلك ابتداءً من يوم 6 أغسطس المقبل.

6 أغسطس المقبل بداية العرض

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا مع الذكاء الاصطناعي على حياة الأشخاص فى المستقبل والذي يتحول فيه حلم أي شخص لواقع يؤثر على حياته وسط مواقف كوميدية اجتماعية، حسبما كشف مخرج العمل محمد ربيع، موضحًا أنها تجربة سينمائية مختلفة عن السائد في عالم الأفلام السينمائية والطويلة، معلنًا أنه سيتم تقديمه للجمهور مجانًا عبر المنصة الإلكترونية.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز نجوم الفن منهم، هشام ماجد الذي يظهر ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، والفنان الراحل أحمد خليل، ليلى عز العرب، أحمد جمال سعيد، جيهان الشمرشجي، داليا شوقي، بكرى قباقيبى، كمال الدبيكى، ندى نادر، مهرة مدحت، وهو من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع، والموسيقى التصويرية للمؤلف محمد نوارة، ومديري التصوير يوسف بارود ومعتز ابراهيم.

ومن جانبه، قال المخرج محمد ربيع: «سعيد بطرح فيلم حاسب تحلم، حيث جاءت الفكرة في إحدى السهرات التي قضيتها برفقة الفنان والمؤلف «محمود ماجد» حيث جلسنا سويا نتحدث عن المشروع القادم، وكان ذلك فى عام 2020، وفي هذا الوقت كان الحديث عن مجال الذكاء الاصطناعي لم يكن مطروحًا على نطاق واسع، وكانت الفكرة التي توصلنا لها هى كيف يمكن أن يكون تأثير السوشيال ميديا مع الذكاء الاصطناعي على حياة الإنسان في المستقبل، وبالفعل قمنا بتطوير الفكرة عبر عدد من السيناريوهات حتى وصلنا إلى النسخة الأخيرة التي قمنا بتصويرها».

«ربيع»: بدأنا العمل على الفيلم عام 2020

وأضاف «ربيع»: «قد لا يعلم الكثيرون مدى الصعوبات التي واجهت الفيلم قبل أن يرى النور بشكله الحالي، فقد بدأنا العمل على الفيلم عام 2020، وقمنا بتصوير عدد قليل من المشاهد، لكن توقفنا بسبب انتشار فيروس كورونا، وما تبعه من حظر وتوقف تام عن ممارسة الحياة، وأكثر صعوبة واجهتني فى هذا الصدد هو كيفية الحفاظ على وحدة الفريق سنتين ونصف، ولكن يشاء القدر ويتوفى الفنان أحمد خليل، الأمر الذي اضطرنا لتعديل السيناريو ليتناسب مع أحداث الفيلم دون حذف مشاهد الفنان الراحل».

بدوره، قال المؤلف الموسيقي محمد نوارة: «تحمست للعمل في فيلم حاسب تحلم منذ بداية عرض الفكرة وذلك لأن غالبية الموسيقى التصويرية التي قمت بتنفيذها سواء في مصر أو الخارج كانت لأعمال وثائقية، لذا كان هذا الفيلم تحديا كبيرا بالنسبة لي من أجل تنفيذ موسيقى تصويرية غير معتادة، تتناسب مع طبيعة الفيلم ذو الطابع الكوميدي، وقد حرصت لمدة شهرين، بالتعاون مع مخرج العمل محمد ربيع على الوصول إلى موسيقى تصويرية تشُبه أفلام أواخر التسعينات وأوائل الألفينات، والتي تتميز بأنها خفيفة وتدمج بين الكوميدي والشرق، وتعُلق في أذهان الجمهور بسهولة».

وانتهى فريق عمل الفيلم من الأغنية الدعائية لـ «حاسب تحلم»، ويقوم بغنائها الفنان محمود ماجد بدوره بطل الفيلم، وتتضمن أحداث العمل، كما سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل عرض الفيلم على المنصة الإلكترونية.

ويعد فيلم «حاسب تحلم» مغامرة فنية جديدة للمخرج محمد ربيع، ويعيد تعاونه الثالث مع محمود ماجد بعد بطولته لفيلمه الأول «مكتوب»، الذي شارك به في أكثر من مهرجان سينمائي منهم مهرجان كان للأفلام القصيرة وحصد خلاله جائزة تقديرية هامة، وفيلمه الثاني «الفرامل والنسوان».