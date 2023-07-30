عادل عبد الفضيل: قانون العمل يخاطب أكثر من 20 مليون مواطن داخل مصر

توجه النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالشكر للرئيس السيسي على إتاحته الحوار دون خطوط حمراء، وكذا تقدم بالشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني وما نتج عن الحوار من توصيات كان لها دورها ومردودها لدى الشارع المصري.

عبدالفضيل: الدولة حريصة على التعاون مع جميع الشركاء

وأكد عبدالفضيل، أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع جميع الشركاء وخاصة منظمة العمل الدولية لذلك جاء قانون 213 الخاص بالنقابات وتم تطبيق القانون بالفعل، وهو ما نتج عنه وجود نقابات عمالية خارج اتحاد النقابات الحالي، وهو ما يؤكد أن هناك قانون يحترم الحريات النقابية، ونوه عن مشروع قانون العمل الحاصل على موافقة مجلس الشيوخ ويخاطب أكثر من 20 مليون شخص.

عبدالفضيل يطالب بمراعاة المرتبات والإجازات

وأشار إلى أن أي مستثمر يبحث في بدايته عن قانون العمل والاستثمار وطالب بالاستماع إلى أطراف خارجية مهتمة، بالإضافة إلى مراعاة المرتبات والإجازات والعلاقة بين صاحب العمل والعمال، على أن تكون متوازنة لدفع عجلة الإنتاج، وكذلك مراعاة أنماط العمل الجديدة التي ظهرت بالسوق بالإضافة إلى ربط العمل بالإنتاج.