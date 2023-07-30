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إسماعيل هنية: المقاومة الشاملة خيار استراتيجي لإنجاز مشروع التحرير

كتب:

شريف سليمان
06:02 م | الأحد 30 يوليو 2023
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إنّ القضايا التي تم بحثها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي تستضيفه مصر اليوم الأحد، قضايا متعددة، وأضاف: «قدمنا رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية، لمواجهة المخططات الإسرائيلية».

بُعدان لخطة حماس.. والمقاومة خيار استراتيجي

وأضاف «هنية»، في تصريحات أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، أن «الخطة تشمل بعدين، الأول دولي، والثاني فلسطيني»، مشيراً إلى أن المقاومة الشاملة هي الخيار الاستراتيجي لإنجاز مشروع التحرير، معتبراً أن «الاحتلال لا يمكن أن يكون صديقاً أو جاراً أو حليفاً».

إعادة تطوير منظمة التحرير خطوة مهمة

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على ضرورة إعادة بناء وترميم وتطوير منظمة التحرير الفلسطيني، معتبراً أنها خطوة مهمة، داعياً كذلك إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني، على أسس ديمقراطية جديدة، وأن يقوم ذلك على مبدأ الشراكة.

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