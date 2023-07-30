مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني: نسعى للخروج بمقترحات لتنمية القرى

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إننا نسعى للخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية، وتطويرها وتفعيل دورها، بالإضافة إلى إنجاز قانون الإدارة المحلية، وهو على رأس أولويات عمل اللجنة، لمواجهة الفساد والقضاء على البيروقراطية، والنهوض بالريف والصعيد، وذلك ضمن إطار المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتقنا.

نبحث عن الحلول للمحليات

وأضاف عصام في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب الإشارة إلى أن هناك فارق بين التوافق والاتفاق، فالتوافق هنا أن الجميع رأى أن نجري انتخابات محليات بشكل فوري، ولكن ذلك سيكون من الصعب، خاصة أننا نسعى إلى نظام انتخابي نتفق عليه جميعا في المحليات، ولا يوجد خطوط حمراء في المناقشات، لأننا نبحث عن الحلول الأفضل والأمثل للمحليات.

الحوار الوطني

ويذكر أن لجنة المحليات، ناقشت خلال جلستها اليوم، العديد من الموضوعات الخاصة بالمجالس الشعبية، منها مناقشة أعداد أعضاء المجالس المحلية وكيفية ربطها بأعداد السكان في الوحدات المحلية، بالإضافة إلى مناقشة شروط الترشح وإجراءات الانتخابات ، كما تم مناقشة اختصاصات المجالس المحلية في وضع ومتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وضوابط استخدام أدوات الرقابة (الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات) وغيرها.