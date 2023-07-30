مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني يكشف تفاصيل مناقشات جلسة اليوم

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني إن جلسة الحوار الوطني اليوم تستكمل مناقشة بعض الأمور الخاصة بالمجالس المحلية منها أعداد أعضاء المجالس المحلية وكيفية ربطها بأعداد السكان في الوحدات المحلية، بالإضافة إلى مناقشة شروط الترشح وإجراءات الانتخابات.

موضوعات جلسة المحليات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه سيناقش اختصاصات المجالس المحلية في وضع ومتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وضواط استخدام أدوات الرقابة (الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى مناقشة موازنة المجلس المحلي المستقلة وموارده المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

مناقشة القرارات النهائية للمجلس المحلي

وأضاف مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني أنه من ضمن القضايا المهمة التي يجرى مناقشتها القرارات النهائية للمجلس المحلي وعدم جواز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة شروط حل المجالس المحلية.