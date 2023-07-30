ورشة عمل لتنمية قدرات النشء في مركز شباب السلام بالسويس

نظم مركز شباب السلام بحي فيصل بمحافظة السويس، ورشة تدريبية لبناء قدرات النشء، ضمن خطة تنمية قدرات النشء في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، ومشروع قيم وحياة التابع لمؤسستي أجيال مصر ومصر الخير.

غرس القيم عن طريق الألعاب التفاعلية

أقيمت ورشة عمل على مدار يومين متتاليين، بمركز شباب السلام بحي فيصل بمحافظة السويس، لغرس القيم عن طريق الألعاب التفاعلية والنقاش والعصف الذهني والألعاب الحركية المختلفة بمركز شباب السلام وقامت بالتدريب خلال ورشة العمل المدربة أسماء عبد القادر.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أن ورش العمل التفاعلية يتم الاستفادة منها في غرس القيم، المختلفة داخل النشء، ومنها حب الانتماء للوطن وحب الخير للآخرين، والتعاون والتأخي بين أفراد المجتمع.

حضور مسئولي المديرية والمشروع لورشة العمل

وأشارت مديرية الشباب والرياضة، إلى أن الورشة أقيمت بحضور هبة صالح مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، والدكتورة سمر مجدي مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وسارة أحمد علي منسقة مشروع قيم وحياة بمحافظة السويس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.