كاتب صحفي: أهمية اجتماع الفصائل في العلمين للتأكيد على التلاحم الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنَّ أهم ما يمكن أن استخلاصه والخروج به من اجتماعات الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين بمصر، اليوم الأحد، هو التأكيد على دور التلاحم ووحدة الفصائل في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأوضح «جمعة»، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، قبل قليل، أن «هناك عدوان مستمر على أبناء الشعب الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي، وآخر صور هذا العدوان ما حدث من الاقتحام المتكرر لمدينة ومخيم جنين، الذي أسفر عن سقوط 13 شهيداً، وإصابة أكثر من 100 فلسطيني».

جمعة: التأكيد على دور البيت الفلسطيني الداخلي

وأضاف نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، في تصريحاته التي جاءت ضمن تغطية خاصة لاجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم الأحد بمدينة العلمين، أنَّ السلطة الفلسطينية، وكافة الفصائل هبت للدفاع عن الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المتكرر من قبل أكثر الحكومات تشدداً وعدواناً، ولكن كان ينقصهم التنسيق من أجل الاتفاق على كيفية مواجهة الاحتلال.

فكرة اجتماع الفصائل الفلسطينية

وتابع الكاتب الصحفي أن الاجتماع جاء بعد دعوة الرئيس محمود عباس، في أعقاب التشاور مع القيادة المصرية، إلى عقد الاجتماع بالقاهرة، الأمر الذي رحبت به مصر الراعية لهذا الاجتماع، والتي أرسلت الدعوات لكافة الفصائل الفلسطينية.

واستضافت مدينة العلمين، اليوم الأحد، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة «أبو مازن»، بهدف تعزيز اللحمة الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة الاعتداءات اليومية.

وشهد يوم أمس السبت اجتماعات ثنائية بين ممثلي الفصائل الفلسطينية وقادة الفصيلين الرئيسيين، فتح وحماس، ليتم الاتفاق على مشروع بيان يصدر عن الاجتماع، بعد الجلسة المغلقة، موقع من جميع الفصائل المشاركة في الاجتماع.