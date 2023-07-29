استقرار أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم السبت بنهاية التعاملات

سجلت أسعار الريال السعودي، اليوم السبت 29-7- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.