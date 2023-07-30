رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعتمدها وزير التعليم قبل قليل

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023، موجها رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023، متمنيا لهم مستقبل مشرق وواعد.

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ «الوطن»، إن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، لافتا إلى أن المؤتمر الصحفي لإعلان أسماء الأوائل وكافة التفاصيل عن نتيجة الثانوية العامة 2023، سيكون غدا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ووفقا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نوضح لكم كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال الموقع الإلكترونين فعلى الطالب أن يسجل به الآن، حتى تظهر له النتيجة فور الإفصاح عنها رسميا، وهذه هي الخطوات.

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر الوطن من هذا الرابط https://natega.elwatannews.com/ .

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم الجلوس.

- اختيار المحافظة.

- اختيار الشعبة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم الهاتف.

نسب النجاح في مواد امتحانات الثانوية العامة 2023

وكانت نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة، كالآتي بحسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

- مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%.

- مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- مادة الأحياء بلغت 90.6%.

- مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

- مادة الجيولوجيا 91.1% .

- مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- مادة الكيمياء 88.9%.

- مادة التاريخ 90.2%.

- مادة الجغرافيا 91.6%.

- مادة الفيزياء 91%.

- مادة اللغة العربية 90%؜.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.