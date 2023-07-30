التنمية المحلية توجه رسالة لأصحاب الأفراح الشعبية: الكهرباء على حسابك

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تابع مع المحافظات منظومة ترشيد الكهرباء وتخفيض الإضاءة العامة، مؤكدا أن الترشيد يشمل كل شيء، متطرقا أيضا إلى الأفراح الشعبية المقامة بالشوارع.

خفض الإنارة في الشوارع

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإجراءات تشمل خفض الإنارة في الشوارع والمحاور الرئيسية والمباني الحكومية بما لا يؤثر على سلامة المواطنين.

وأوضح أن مواعيد فتح المحال تكون بناء على القانون 456 لسنة 2020، التي تنص على فتح المحال والمجمعات التجارية من 7 صباحا حتى 11 مساء، وتستمر حتى 12 صباحا في أيام العطلات، أما الكافيهات والبازرات تفتح 5 صباحا وتغلق 1 صباحا، لافتا إلى أن مواعيد فتح الورش في الكتل السكانية من 8 صباحا.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمحال التجارية وقاعات الأفراح، سيتم الاكتفاء بالإضاءة الداخلية، ورؤساء المراكز يتابعون تنفيذ القرار، مشددا على أهمية عدم تشغيل التكييف على درجة أقل من 25.

واستطرد أنه بالنسبة للملاعب، سيتم تخفيض استخدام الكهرباء وتبكير مواعيد المباريات لتكون في النهار، وسيتم غلق التكييفات والإنارة فور الانتهاء من الصلاة، وضبط التكييف المركزي خلال الصلاة على 25، مطالبا بأهمية التوسع في استخدام منظومة الإضاءة الذكية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

الأفراح التي تقام في الشوارع

وتطرق إلى الأفراح التي تقام في الشوارع، مشددا على ضرورة الحصول على ترخيص من الحي التابع له، وستكون هناك تعليمات يجب الالتزام بها، أهمها الاستعانة بمولد كهرباء على حسابه، مشيرا لوجود قانون ينظم سرقة الكهرباء من الأعمدة في الشوارع وينص على عقوبات رادعة.