باسل عادل: نوصي بضرورة وجود كاميرات في لجان الانتخابات.. وإعلان النتائج خلال 24 ساعة

قال الدكتور باسل عادل، ممثل كتلة الحوار، إن جلسات الحوار الوطني مستمرة بكل شفافية، وهو ما يعبر عن قوة ونزاهة الحوار، وارتفاع سقفه، وأن الحوار مفتوح للجميع، يقول رأيه بشفافية ووضوح وصراحة، وإطلاق يد الجميع يتكلم بحرية.

إعلان النتيجة في اللجان الفرعية

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن أمس الأحد، كان الحوار عن مسائل فنية خاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتًا إلى أن كتلة الحوار اقترحت أن يتم إعلان النتائج من اللجان الفرعية، بينما وفقًا للقانون الحالي القاضي بفرز نتيجة الانتخابات، ويرسلها للجنة العامة، مردفا: «نريد إعلان النتيجة في اللجان الفرعية».

ولفت إلى أن الانتخابات تمتد لـ3 أيام، والصندوق يفتح ويغلق لمدة 3 أيام، مشيرًا إلى أن المادة 51، فيها أن رئيس اللجنة العامة للانتخابات، يمكنه إعلان النتيجة خلال 5 أيام بعد انتهاء الانتخابات، رغم أن كل المحاضر تذهب له في نفس الليلة، مواصلا: «لذا نريد جعل المدة حد أقصى 24 ساعة، لعدم فتح الباب للقيل والقال».

استخدام كاميرات مراقبة للناخبين

واقترح أيضًا، أن يتم استخدام كاميرات مراقبة تصور الناخبين، ويعتبر الفيلم محضرا رسميا يرفق مع محضر الفرز، في حالة ما إذا طعن أحد على نتائج اللجنة، يتم الاستعانة بالفيلم لمعرفة عدد الناخبين، والمقترح الأخير هو الاتجاه للتصويت الإلكتروني.