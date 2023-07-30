مقتل شخص على يد آخر بسب خلافات بينهما في الغربية

أقدم شاب مقيم بقرية كفر كلا الباب التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، على قتل آخر، مستخدماً سلاح أبيض «مطواة» بسبب الثأر، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

إخطار بمقتل شخص

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد، بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات بينهما داخل قرية كفر كلا الباب التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شخص يدعى «ناجي غطاس» بطعنة في الرقبة على يد آخر ويدعى «ع. غ» مستخدماً سلاح أبيض «مطواه»، بسبب الثأر، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها داخل المشرحة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة، والسلاح المستخدم وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

وأوضح محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام شنقاً، طبقاً للمادة 230 من قانون العقوبات، وكل قضية يتم الحكم فيها بحسب القيد والوصف.