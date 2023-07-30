أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: الزوج المسيء لزوجته عليه عقوبة كبيرة في الآخرة

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلاقة بين الزوجين لابد أن تكون على أفضل ما يكون، لأنهما أكثر اثنين يعيشان مع بعضهما البعض، لافتا إلى أن «العلاقة الزوجية سر إلهي.. وعلى هذا فكل منهما لابد أن يحسن إلى الآخر».

فخر: الزوجة لها نفس إنسانية مثل الزوج وحقوق

وأضاف «فخر» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد، أن الزوجة لها نفس إنسانية وكرامة زوجها، ولها بالتالي حقوق مثلما عليها واجبات، مثل الزوج تمامًا، وبالتالي لابد أن يحترم كل طرف منهما الآخر، وأقول للزوج المسيء في معاملة الزوجة.. هل تقبل أن تتطاول عليك مثلما تفعل؟ ليه تحب إنك تهين زوجتك وهي حتى لو ردت عليك شتيمة هتزعل؟».

عقاب الزوج المسيء لزوجته وأهل بيته

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «الزوج اللي بيشتم زوجته في خطر عظيم يوم القيامة، وهتكون خصيمته يوم القيامة، وهتاخد من حسناته وهيضاف ليه سيئات.. وعليه مراعاة حقوق الزوجة».