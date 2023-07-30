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مشيرة خطاب: مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان

كتب:

محمد عزالدين
11:46 م | الأحد 30 يوليو 2023
السفيرة مشيرة خطاب

السفيرة مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يتم متابعة كيفية معاملة المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

تطور مراكز الإصلاح والتأهيل

أضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة شهدت تطور العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل، قائلة: «مراكز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون دلوقتي فندق 5 نجوم للنزلاء».

وأوضحت رئيس مجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يتم معاقبة السجين ويتم العمل على إصلاحه وتأهيله كمواطن صالح، مشيرة إلى أن بعض السيدات الغارمات تكون مواردهن المالية محدودة.

وأشارت إلى أن المجلس يعطي اهتماما كبيرا بما يقال عن الدولة، لافتة إلى أن هناك مبالغات فيما يتم تناوله عن مصر، قائلة: «نهتم بكل ما يكتب عن مصر في الخارج ونقوم بتحليله للرد عليه».

إشادة البرلمان الأوروبي

ونوهت بأن البرلمان الأوروبي، أشاد بالدولة المصرية، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي، شدد على أن مصر دولة مهمة ويتابعها باهتمام في كل خطوة تقوم بها وأنها أحدثت طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان.

وكشفت عن تسلمها رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على أن مصر قطعت شوطا كبيراً في ملف حقوق الإنسان، قائلة: «أملنا كبير في الرئيس السيسي، في إحداث طفرات أكثر وأكثر في الملف».

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بقلم محمد عزالدين