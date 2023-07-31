الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين: الفضل لجدتي وسألتحق بكلية الألسن

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022.

وتقدم الدكتور رضا حجازي بالتهنئة للطلاب الأوائل في الثانوية العامة، والذين تمكنوا من تحقيق النجاح والحصول على مراكز متقدمة، معربا عن سعادته البالغة بتفوق الطلاب ونجاحهم، متمنيا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية ومواصلة التفوق في المستقبل.

الطالبة هاجر: أنوي الالتحاق بكلية الألسن

وقالت الطالبة هاجر محمد إبراهيم الأولى على الجمهورية من طلاب الثانوية العامة المكفوفين إنها تمكنت من الحصول على أعلى درجات الثانوية العامة، وأنها تريد الالتحاق بالقسم الألماني في كلية الألسن.

وكشفت الطالبة خلال حديثها لـ«الوطن» أنها تلقت مكالمة في البداية وظنت أنها مجرد دعابة بعدما أبلغها مسؤول بالوزارة ثم تواصل معها مدير مدرستها «النور للمكفوفين» وأخبرها بأنها الأولى على الجمهورية.

الأولى على المكفوفين: مثلي الأعلى الدكتور أحمد خالد توفيق

وأكدت الطالبة المقيمة في منطقة الخطارة بأسوان أن جدتها وداد حسن تولت تربيتها ولها دور كبير في تفوقها العلمي وهي مدير سابقة لإحدى مدارس الصم والبكم في أسوان: «حققت حلمي بفضل جدتي وهواتي القراءة وبحب الدكتور أحمد خالد توفيق».